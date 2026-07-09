Temperaturas de más de 42 ºC en amplias zonas de España en el último día de ola de calor

Todo el país, excepto Cantabria y Asturias (norte), estuvo bajo aviso por altas temperaturas debido a la ola de calor, con una decena de regiones en nivel naranja (peligro importante) por riesgo importante.

Las regiones que han activado avisos naranjas por calor son las siguientes: Andalucía (sur), Aragón (centro-noreste), el arachipiélago mediterráneo de Baleares, Castilla-La Mancha (centro), Cataluña (noreste), Madrid (centro), Murcia (este), Navarra (norte), La Rioja (norte) y Comunidad Valenciana (este).

Por otra parte, las altas temperaturas y la inestabilidad atmosférica podrían dejar tormentas acompañadas de rachas muy fuertes en la mitad norte del país, sin descartarse puntualmente granizo grande.

Además, una mujer de 59 años falleció en Sevilla por un golpe de calor, lo que eleva a cuatro las personas muertas en Andalucía tras el inicio de la temporada de calor, la tercera en esa ciudad, según la Consejería andaluza de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Las previsiones para mañana apuntan inicialmente a que se reducirán a cuatro las comunidades autónomas bajo aviso naranja por altas temperaturas: Aragón, Baleares, Cataluña y Navarra.

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A partir del viernes y sobre todo el fin de semana se habrían dejado de cumplir las condiciones que determinan lo que se considera ola de calor estrictamente a partir de criterios como la extensión geográfica, duración e intensidad del episodio.

Pese a ello, "seguiremos con valores muy elevados" en buena parte de España, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, Rubén del Campo.

Se superarán los 35 ºC en amplias zonas, sobre todo del centro y este peninsular, así como en Baleares, e incluso podrán alcanzarse los 38-40 ºC.