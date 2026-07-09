Un filme de cineastas brasileños y otro de chilenos competirán en el Festival de Locarno

Junto a ellos también estará la española Meritxell Colell con 'Lejos de los árboles', así como otros nombres consagrados como los del canadiense Denis Côté, que llegará con 'Nobody's Violence' o los surcoreanos Hong Sangsoo ('Nun dul dega womne') o ('Nowhere to lay my eyes') y Nelson Yeo, que con 'The House of the Moon' tratará de repetir el éxito de 2022, cuando ganó el Leopardo de Oro por 'Dreaming & Dying').

En total serán 17 los largometrajes que competirá en la sección oficial de la 79ª edición de este festival, que se celebrará del 5 al 15 de agosto, ofrecerá 103 estrenos mundiales "de un espectro que abarca desde obras formalmente atrevidas hasta películas inspiradoras con un fuerte atractivo popular", dijeron hoy los organizadores al anunciar la selección.

Entre esas películas está 'A Margem do Rio' (Al Margen del Río), una coproducción de Brasil y Alemania que es la ópera prima de Enock Carvalho y Matheus Farias, montador de películas como 'Bacurau' (2019) y 'O Agente Secreto' (2025), nominada este años a cuatro Óscar.

Ambientada en el nordeste de Brasil, el filme, protagonizad por Caique Copque, Ítalo Martins, Artia Lauandah, Renna Costa o Robério Diógenes, profundiza en las desigualdades sociales y los vínculos familiares desde una mirada muy arraigada al territorio.

Mientras que 'Princesa Burro', es una historia de amor y fantasía de León y Cociña, directores conocidos por la cinta de animación 'La casa Lobo' (2018) y que son un referente del cine experimental contemporáneo.

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'Princesa Burro' es una coproducción entre Chile, Francia, Uruguay, Países Bajos y Alemania, cuenta con un reparto encabezado por Antonia Giesen, Andrew Bargsted y Francisco Melo y es uno de los títulos más esperados por la crítica.

Completa la participación hispana en la competición 'Lejos de los árboles' una coproducción de España, Perú e Italia, dirigida por la catalana Meritxell Colell Aparicio, que ha hecho filmes como 'Con el viento' (2018), 'Transoceánicas' (2020) o 'Dúo' (2022).

En Locarno, Colell volverá a exponer la forma en la que explora la identidad, el desarraigo y la relación con el paisaje, esta vez tendiendo un puente entre Europa y los Andes en una película con Angélica Castelló, Jose Luis López Cama, Teresita Sánchez y Caterina Ramirez Guallar.

Fuera de la competición internacional, en la Piazza Grande de Locarno se podrán ver títulos como 'The Invite', la última película de Olivia Wilde, que también la protagoniza junto a Penélope Cruz, Edward Norton o Seth Rogen; 'Armony', con Asia Argento; 'Ni vue, ni connue', con Isabele Huppert, o la cinta 'El chileno', de Sergio Castro-San Martín.

O títulos clásicos como 'Taxi Driver' (1976), de Martin Scorsese; 'Wild at Heart' (1990), de David Lynch, o 'Dances with Wolves' (1990), de Kevin Costner.

Este festival se ha convertido en una referencia a nivel internacional, como lo muestra el hecho de que para esta edición haya recibido un número récord de 7.759 propuestas, muchas de ellas de nuevas voces cinematográficas.

La directora artística del festival, Giona Nazzaro, aseguró que en esta edición desfilará por las pantallas "una selección audaz, llena de sorpresas, que aborda los retos del presente sin renunciar en ningún momento al placer de contar historias y al entretenimiento".

Asimismo, recalcó la voluntad del certamen de elegir películas que provocan reflexiones sobre las transformaciones que se están produciendo en el cine y en el sector audiovisual en general.