Argelia reabre su espacio aéreo a Mali después de más de un año de cierre

La decisión del cierre del espacio aéreo argelino a Mali se tomó el 7 de abril de 2025 a raíz de una larga crisis, que culminó con un incidente con un dron militar maliense en la zona fronteriza de Tin Zaouatène derribado por los militares argelinos alegando que había penetrado dos kilómetros en su espacio y que era una "maniobra hostil".

Mali califico el hecho de "agresión" y sostuvo que el dron había sido derribado dentro de su territorio, a unos diez kilómetros de la frontera argelina.

En septiembre del mismo año, Mali presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la destrucción “premeditada” del dron lo que provocó una crisis agravada entre Argelia y los miembros de la Confederación de Estados del Sahel (AES) -Mali, Burkina Faso y Níger.

La decisión anunciada hoy incluye, según el comunicado, "todos los vuelos con destino y procedentes del Estado de Mali a través de distintos destinos internacionales".

La relación entre Argelia y Mali ha conocido múltiples episodios de crisis que se agravaron desde los dos golpes de estado consecutivos de las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) en menos de un año, uno en agosto de 2020 y otro en mayo de 2021, que desequilibraron la relaciones entre los dos países.