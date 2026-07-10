Bolsa mexicana cae 0,84 % en semana, suma cuatro a la baja y se ubica en 66.496,1 unidades

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida acumulada de 0,84 % para ligar cuatro semanas de caídas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Volaris (-8,81 %), de los grupo aeroportuarios del Sureste (-6,15 %) y del Pacífico (-5,7 %), Arca Continental (-4,17 %) y Quálitas (-3,54 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que a pesar del movimiento positivo de este viernes el índice mexicano acumuló una baja semanal del -0,84 %; en lo que va de julio suma un -0,7 % y en lo que va del año registra un avance del 3,4 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,55 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 152 millones de títulos por un importe de 18.334 millones de pesos (unos 1.048 millones de dólares).

De las 564 empresas que cotizaron en la sesión, 257 cerraron con sus precios al alza, 290 registraron pérdidas y 17 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 6,8 %; de la productora y distribuidora de productos diversos Nutrisa (NUTRISA A), con el 4,52 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 3,29 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –5,7 %; de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -5,58 %, y de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el –3,35 %.