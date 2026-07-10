Casa África capacita a periodistas contra la desinformación electoral en Nigeria

Una treintena de profesionales de medios nigerianos participaron en este taller, celebrado este 9 y 10 de julio en Abuya, y en el que además de EFE también impartieron formación la española Fundación Maldita y expertos africanos.

El jefe del Área de Medios de Comunicación de Casa África, Joan Tusell, destacó el gran interés que despertó esta formación, que recibió 370 peticiones, y en general asuntos como la desinformación, la verificación y la IA, abordados en su programa #PeriodismoÁfrica.

Con esta acción, expicó Tusell, se pone al alcance de estos periodistas "el mejor 'know-how' de España en este ámbito", junto al de formadores africanos que conocen el contexto local.

Casa África es un consorcio público español que trabaja para fomentar las relacionese entre España y Europa con el continente africano.

Dentro del bloque formativo, la editora de EFE Verifica, Raquel Godos, fue la encargada de abordar los patrones globales del ecosistema informativo.

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En su intervención, Godos advirtió de que la desinformación representa en la actualidad la principal amenaza para los sistemas democráticos, y que de hecho fue catalogada por el Foro Económico Mundial como el riesgo global número uno a corto plazo para 2026.

Para ilustrar este impacto, Godos expuso también el proyecto 'Noticias Falsas, Víctimas Reales', reconocido el mes pasado en los Premios Mundiales de Verificación Global Fact como Mejor Proyecto con Formato Innovador por visibilizar el daño directo que la desinformación causa en la vida de los ciudadanos.

"La desinformación no pretende que la gente se crea una afirmación concreta sobre un aspecto específico, su fin último es erosionar la confianza en las instituciones que son pilares del Estado de Derecho", afirmó Godos ante los periodistas.

Por su parte, Stéphane M. Grueso, de la Fundación Maldita, instruyó a las redacciones sobre metodologías prácticas de verificación y alertó sobre los crecientes riesgos de la inteligencia artificial generativa.

El curso también contó con la intervención de Sébastien Babaud, representante de la Fuerza Especial para el África Subsahariana del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés), quien detalló cómo operan las interferencias de actores extranjeros en los procesos electorales africanos.

El taller integró asimismo a expertos locales para llevar los conceptos globales a la realidad nacional de Nigeria, con vistas a las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Así, Silas Jonathan, investigador del Centre for Journalism Innovation and Development (CJID), analizó las vulnerabilidades del actual desorden informativo nigeriano.

Por su parte, Alhassan Bala, representante de Alkalanci, expuso el gran desafío de la verificación a nivel comunitario al operar en hausa, una de las lenguas étnicas mayoritarias del país.

"La desinformación en los idiomas nativos tiene mucho más peligro que en el inglés institucional normalizado (en Nigeria), la gente tiende a creer más lo que lee o escucha en su lengua nativa y a su vez es mucho más complejo de desmentir", apuntó Bala.

El taller finalizó con una sesión práctica conjunta para reflexionar sobre los retos éticos de la IA desde el punto de vista editorial y también desde la perspectiva de la verificación.