China ordena que los actores de series aparezcan en los créditos con su nombre legal

La medida procede de una notificación emitida en junio por organismos como la Asociación China de Producción de Series de Televisión, la Asociación China de Servicios de Programas Audiovisuales en Línea y el Comité de Actores de la Federación China de Organizaciones Sociales de Radio y Televisión, según el Diario de Hunan.

El texto cita "acalorados" conflictos surgidos en los últimos años por la posición y la jerarquía de los actores en los repartos, que según las entidades del sector han llegado a provocar paralizaciones, retrasos de proyectos y enfrentamientos en la opinión pública.

La norma limita las categorías de crédito a tres: "protagonista principal", "participación especial" y "actuación", y exige que en cada bloque los nombres se ordenen por los trazos de los caracteres chinos del apellido registrado legalmente.

Si se emplea un nombre artístico ya ampliamente reconocido, deberá aparecer con el formato "nombre real (nombre artístico)", sin usar en solitario seudónimos, nombres en inglés o apodos.

La disposición afectará también a carteles, tráilers, comunicados, cuentas oficiales en redes sociales y materiales de actos presenciales, que deberán mantener el mismo criterio que los créditos iniciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva norma se inscribe en un contexto de creciente intervención sobre la industria del entretenimiento y la cultura de seguidores en China.

En 2021, los reguladores chinos anunciaron medidas contra el "caos" en los grupos de 'fans', prohibieron clasificaciones de popularidad de celebridades y pidieron al sector audiovisual rechazar la "estética afeminada", la ostentación de riqueza y los salarios elevados.

Las autoridades han criticado repetidamente el fenómeno de 'fans' de estrellas audiovisuales y deportivas y han pedido medidas para contenerlo por su "toxicidad".