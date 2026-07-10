Comisión electoral rusa aprueba listas del único partido opositor de cara a legislativas

Así lo decidieron durante una reunión hoy los miembros de la CEC, que habían detectado infracciones en los documentos presentados por la formación liberal hace una semana.

Yábloko, el único partido legal en este país que defiende la paz y el fin de la guerra en Ucrania, subsanó los fallos en relación con 25 candidatos, explicó Natalia Budárina, secretaria de la comisión.

En total, esta formación presentó una lista federal con 275 nombres, a lo que hay que sumar 137 candidatos por circunscripciones electorales.

Yábloko, que abogó por un acuerdo de alto el fuego en su congreso federal a finales de junio, tenía 48 horas para eliminar las infracciones.

"Nuestro objetivo es evitar que continúe la 'Operación Militar Especial' y escale hacia una guerra nuclear", dijo entonces el fundador del partido, Grigori Yavlinski.

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Recientemente, el líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, dijo en una entrevista con EFE que al menos 50 millones de rusos apoyan el cese de los combates entre rusos y ucranianos.

Aunque no tiene representación parlamentaria desde hace más de dos décadas, las crecientes ansias de paz entre los rusos han revalorizado las opciones de este partido, que también se opuso en 1994 a la guerra de Chechenia.

Yábloko ha sido objeto de una campaña de persecución en los últimos meses por parte de las autoridades, que ha incluido condenas de cárcel y acusaciones de extremismo, lo que impedirá a decenas de sus candidatos, incluido Ribakov, concurrir a los comicios parlamentarios.

En ese sentido, el pasado 24 de junio la Justicia rusa condenó a siete años de cárcel al número dos del partido, Maxim Kruglov, al considerarlo culpable de difundir falsedades sobre la actuación de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania.

Debido al hartazgo con la guerra, la contracción económica, el bloqueo de internet y más recientemente la crisis con el déficit de combustible, la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, se encuentra bajo mínimos históricos, según los sondeos.

Las elecciones legislativas del próximo septiembre serán las primeras que se celebran en Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.