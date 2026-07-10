David Byrne da otra estocada revolucionaria en forma de cantajuegos en el Cruïlla

Barcelona (España), 11 jul (EFE).- Por norma general, los artistas crean su mejor obra en la juventud, cuando la tensión entre expectativas de futuro y una realidad aplastante rompe en revolución. Raro es que alguien instigue al estallido en la vejez. Esta máxima, sin embargo, no aplica para David Byrne, exlíder de Talking Heads, renovador sónico perpetuo y, sobre todo, señor que se divierte.

Para prueba, su concierto de este viernes en el Cruïlla, una nueva muesca en la música contemporánea, afligida a través de 12 músicos-bailarines, la reinterpretación del pop más refinado y un cantajuegos de hora y media dirigido a una muchedumbre de adultos encantados con el asunto.

Byrne, erudito en clase magistral frente a sus aprendices, todos vestidos de arriba abajo de azul, ha comenzado con una austera 'Heaven', justo antes de sacudir su cabellera blanca con la salpicadura de optimismo casi tan absurda como necesaria que es 'Everybody laughs', una de las pocas incursiones en 'Who is the sky?', su última entrega en solitario.

A partir de ahí, interpretación libre de Talking Heads: un 'Strange overtones' en opción coral, una versión caribeña de '(Nothing but) Flowers', un 'This must be the place' a caballo entre la charanga y el góspel y una 'Slippery people' de batucada.

Porque todo es posible cuando, a tus 74 años, ya está todo hecho y te sobran los motivos para jugar con la música, retorcerla y buscar una nueva manera de pasártelo pipa sobre el escenario.

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Por eso tampoco han faltado el inesperado bolero 'What is the reason for it?', la animalista 'Like humans do' o una 'Independence day' balcanizada, discografía propia que no ha opacado otros regalos de su anterior banda como 'Psycho Killer' o 'Once in a lifetime', himnos pop que han servido como últimas invitaciones a la fiesta propuesta por Byrne en Barcelona.

Unas horas antes, ante una explanada aún algo deslucida, quizá por la hora, las ocho y cuarto, o quizá porque quedaban 45 minutos para que comenzara el partido entre España y Bélgica, el chorrazo de voz de Chris Robinson, cantante de The Black Crowes, ha transformado el silencio en energía con 'Remedy', una "old song" seguida de 'Rats and clowns', una "new song".

Con actitud y formación roquera donde las haya, los de Atlanta se han plantado en el Parc del Fòrum con dos guitarras, bajo, teclado, batería y dos coristas para defender un legado de más de cuatro décadas, en una hora y media en la que han entregado 'Sting me', 'Jealous again', 'Seeing things' o 'Wiser time'.

La contundencia, valor incontestable de la banda, se ha hecho valer en un buen puñado de piezas clásicas, como 'Hard to handle', 'She talks to angels', 'Thorn in my pride' o 'Twice as hard', puñal con el que han cerrado su periplo barcelonés.

Igualmente agresivos han sonado los Arde Bogotá, Bigger Splash, según el cartel del festival, en un concierto sorpresa, réplica al que ofrecieron el pasado miércoles en el Mad Cool de Madrid y previa al del BBK de Bilbao del sábado.

Con esta maniobra de márketing, anunciada a sottovoce bajo un pseudónimo que resultó ser el nombre del segundo adelanto de su tercer trabajo, los cartageneros han logrado reunir a un enjambre de fieles en uno de los escenarios secundarios del Fòrum.

En algo más de una hora de concierto, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader han sobrevolado su repertorio, con acentos marcados en 'Qué vida tan dura', 'Los perros', 'Antiaéreo' o 'Cowboy de la A3'.

Con un público entregado de la primera a la última canción, los murcianos han cerrado su actuación por todo lo alto con sus temas más celebrados, 'La Salvación' y 'Exoplaneta', bis concedido a petición de la masa que se apiñaba frente al pequeño escenario.

En otro registro, sandunguero y bailongo, Ezra Collective se ha hecho del todo con la noche barcelonesa a base de su mezcla de jazz, hip hop, afrobeat y cortes como 'No one's watching me', 'God gave me feet for dancing' y 'What am I to do?'.

A lo largo de la madrugada, la charanga tecno Meute, el dúo italodisco radicado en Barcelona Mind Entreprises, los difrutones Bomba Estéreo y los vitalistas La La Loveyou terminarán de despedir el viernes en el Parc del Fòrum.