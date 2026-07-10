Destruyen 5,5 toneladas de marihuana en una zona rural en Paraguay fronteriza con Brasil

En un comunicado, la Senad indicó que en el operativo, que tuvo lugar en la colonia Aguará Veve, fue detenido un sujeto de nacionalidad paraguaya de 64 años y fueron erradicadas nueve hectáreas de cultivos de marihuana.

Los agentes antidrogas hallaron en el inmueble 5.530 kilos de marihuana picada y prensada que fueron destruidos.

En el sitio funcionaba "un sistema de cultivo mecanizado" para la siembra, mantenimiento y cosecha de la marihuana, detalló la Senad, e indicó que de esta forma se incrementaba la capacidad de producción y se facilitaba la logística para enviar "grandes volúmenes de droga hacia Brasil".