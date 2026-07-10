Detienen a otras cuatro personas por el ataque a un grupo de reclutadores en Leópolis

Los cuatro detenidos, que se suman a otro varón que fue arrestado este jueves, son de sexo masculino y tienen entre 21 y 45 años. Uno de ellos, de 28 años, abandonó en su momento sin permiso la unidad militar a la que pertenecía.

Según el comunicado del SBU que anuncia las detenciones, los cuatro sospechosos arrestados hoy fueron los participantes “más activos” en el ataque a la patrulla de reclutadores, que fue grabado en varios vídeos subidos a redes sociales en los que se ve a un grupo de hombres agrediendo y destrozando un vehículo de los encargados de llevar a cabo las movilizaciones forzosas de nuevos soldados.

Algunos testigos han declarado a medios ucranianos que, antes del incidente, los reclutadores golpearon a un hombre para llevárselo a la oficina de reclutamiento. En los vídeos se ve a una multitud grabando la escena con sus teléfonos móviles mientras jalean a los agresores de los reclutadores.

Según el SBU, los cuatro detenidos este viernes “bloquearon el movimiento del automóvil de servicio de los militares, saltaron sobre él y lo destrozaron”. Las imágenes del incidente muestran que el vehículo acabó volcado sobre la calzada con graves daños.

El incidente ha vuelto a encender las señales de alarma en Ucrania sobre los abusos de los reclutadores y también sobre la hostilidad que estas patrullas compuestas por militares y policías despiertan entre buena parte de la población ucraniana.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este jueves su preocupación sobre lo ocurrido en Leópolis y lamentó la “pésima actitud” respecto a los militares de quienes participaron en el ataque.

Más claro fue su jefe de gabinete, el antiguo jefe de la inteligencia militar ucraniana Kirilo Budánov, quien pidió una respuesta “justa” de los órganismos del Estado y pidió a los agresores de los reclutadores a pensar quién les protegerá del ejército enemigo el día de mañana.

Ucrania tiene un grave déficit de personal que afecta sobre todo a las unidades de combate, por lo que se ve obligada a reclutar por la fuerza a varones en edad de movilización militar (entre 25 y 60 años) que no tienen intención de ir a la guerra.