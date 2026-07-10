Dos detenidos en Grecia por ataque incendiario contra un banco con 3 muertos en 2010

Las autoridades arrestaron a dos hombres de 42 años que siguen siendo miembros activos del movimiento anarquista griego y han emitido una orden de captura internacional contra una mujer de 46 años que reside con su familia en Reino Unido desde hace siete años.

La mujer tuvo un papel secundario, mientras que los dos hombres detenidos tuvieron presuntamente responsabilidad directa en el ataque incendiario, del que la Policía no tuvo ninguna pista concreta durante 16 años.

El 5 de mayo de 2010, Atenas vivía una huelga general de 24 horas y unas 200.000 personas se manifestaban en el centro de la ciudad contra las medidas de austeridad que contemplaba el primer rescate financiero del país por parte de las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras el grueso de los manifestantes avanzaban por la calle Stadíu, en el corazón de Atenas, un grupo de hombres con el rostro cubierto lanzó cócteles molotov y una botella de gasolina al interior de la sucursal del banco Marfin.

La mayoría de los empleados que se encontraban dentro lograron escapar a un edificio contiguo a través de la azotea, pero dos hombres y una mujer embarazada quedaron atrapados en el tercer piso y murieron asfixiados.

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Poco después, un hombre fue arrestado como sospechoso de provocar el incendio y fue remitido a juicio por el delito de "homicidio intencionado", pero en 2016 fue declarado inocente por un tribunal "por falta de pruebas suficientes de culpabilidad".

La acusación formal indicaba entonces que había otras dos personas que participaron en el ataque, cuyas identidades se desconocían.

En otro juicio que concluyó en 2013 el director ejecutivo de Marfin y el guardia del edificio fueron condenados a 22 años de cárcel por "homicidio negligente" e incumplimiento de múltiples medidas de seguridad contra incendios en la sucursal.

Posteriormente, se supo que los empleados se encontraban en el banco ese día, a pesar de la huelga general y la alta probabilidad de altercados en el centro de Atenas, por temor a ser despedidos.