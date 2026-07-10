Ecuador se solidariza con España por el incendio forestal en Almería

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana señaló en un comunicado que también transmiten sus "sentidas condolencias" a los familiares de las personas fallecidas y que formulaban votos "por la pronta localización, en buen estado, de quienes permanecen desaparecidos".

"Asimismo, reconoce la labor de los equipos de emergencia y de todas las autoridades que continúan trabajando para atender a la población afectada y controlar el incendio", añadió la Cancillería.

El incendio forestal se produjo en la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería, y además de los fallecidos, hasta el momento se reporta una veintena de personas no localizadas.

Ha calcinado alrededor de 4.000 hectáreas y continúa bajo vigilancia de los equipos de emergencia, que trabajan para controlar el avance del fuego en unas condiciones especialmente difíciles debido al viento y al terreno escarpado de la zona.

Las autoridades mantienen el dispositivo de búsqueda en el área afectada y el Gobierno regional de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas.