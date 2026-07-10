El alcalde de Berlín renuncia a reelección por críticas a su gestión del apagón de enero

Wegner, político de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, reconoció haber cometido "errores de comunicación" durante el apagón que dejó a 45.000 consumidores y 2.200 comercios sin electricidad del suroeste berlinés entre el 3 y 7 de enero.

El apagón se debió a una quema de cables investigada como un acto de sabotaje a cargo de supuestos miembros de una organización terrorista.

Wegner asumió que "la comunicación fue un desastre" durante la gestión de la crisis, hasta tal punto que todavía lastra sus labores como alcalde.

"No puedo avanzar con otros temas", dijo Wegner al explicar su decisión de no presentarse a la reelección.

"Asumo mis responsabilidades", agregó, al tiempo que defendió que siempre estuvo en Berlín durante los días de la crisis, en contra de lo que vienen especulando medios de comunicación como el diario berlinés Berliner Tageszeitung.

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Con esta decisión, la CDU se queda sin el político que recuperó en 2023 para los conservadores la Alcaldía de la ciudad más poblada de Alemania, gobernada actualmente por una coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas.

Los sondeos de intención de voto ven como favorita para las elecciones berlinesas de septiembre a la formación La Izquierda, a la que una reciente encuesta de la radiotelevisión pública de Berlin y Brandeburgo, la RBB, atribuye un 20 %.

Siguen de cerca Los Verdes (19 %), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 18 %) y la CDU (17 %), mientras que al Partido Socialdemócrata de Alemania se le concede un 13 %.