El brent baja un 0,38 %, hasta 76,01 dólares, pendiente de la reapertura de Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,29 dólares frente a la negociación del jueves, cuando acabó en 76,30 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque insistió en que el alto el fuego firmado el pasado 17 de junio ya terminó.

Al mismo tiempo, persisten las tensiones en la región, con ataques en los dos últimos días que causaron al menos 14 muertos en suelo iraní.

Además, Trump afirmó hoy que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica, aunque dio a entender que no existe ninguna trama reciente.