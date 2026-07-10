El canciller de Islas Salomón visitará China en plena pugna Pekín-Camberra en el Pacífico

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Houenipwela viajará a China por invitación del ministro chino de Exteriores, Wang Yi, en la que será su primera visita oficial al país desde que asumió el cargo.

Mao aseveró que China e Islas Salomón son "socios estratégicos integrales basados en el respeto mutuo y el desarrollo común".

"Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2019, los lazos bilaterales se han desarrollado rápidamente en todos los ámbitos y se han convertido en un ejemplo de trato igualitario y cooperación mutuamente beneficiosa entre países en desarrollo", agregó la portavoz, al tiempo que afirmó que Pekín espera "aumentar la confianza política mutua, profundizar la cooperación de beneficio recíproco y promover el desarrollo estable" de las relaciones bilaterales.

Islas Salomón, un archipiélago de unos 800.000 habitantes situado al noreste de Australia, ha adquirido relevancia estratégica en los últimos años por la creciente pugna de influencia entre China y las potencias occidentales en el Pacífico.

En 2019, Honiara rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con China, una decisión que alteró el equilibrio regional y generó preocupación en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

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La firma en 2022 de un acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón incrementó esas inquietudes, ante el temor de que Pekín pudiera ampliar su presencia militar en una región considerada estratégica para Camberra y Washington.

La visita llega después de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, viajara esta semana a Honiara para reunirse con su homólogo salomonense, Matthew Wale, y avanzar en la negociación de un tratado integral que ambas partes podrían firmar antes de final de año.