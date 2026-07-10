El Consejo de Europa se solidariza con España por los incendios forestales

"Pienso en las víctimas y en sus familias, en todas las personas afectadas, en los bomberos y en los servicios de emergencia que trabajan sin descanso sobre el terreno", señaló Berset en un mensaje colgado en su cuenta de X y dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El secretario general de este organismo, que reúne a 46 países del Viejo Continente con la misión de defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, insistió en el compromiso "con la protección tanto de las personas como del medio ambiente" cuando precisamente la población europea y de otras partes "se enfrentan a retos medioambientales cada vez más graves".

El incendio más grave en España es el que se declaró el jueves en la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería (región de Andalucía, sur), que, según los elementos conocidos, ha causado la muerte de 12 personas, mientras que otras 23 están sin localizar.