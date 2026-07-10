El consejo de vigilancia de Volkswagen rechaza el plan de ahorro del consejero delegado

El diario alemán Süddeutsche Zeitung informa este viernes de que votaron en contra los representantes de los trabajadores y el Estado de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20 % en el grupo Volkswagen y por tanto una minoría de bloqueo.

El consejo de vigilancia está compuesto por 20 miembros: la mitad representa a los accionistas y la otra mitad a los trabajadores.

Actualmente un asiento en representación del capital está vacío y por ello los representantes de los trabajadores y Baja Sajonia tienen una mayoría de votos.

El presidente del Gobierno de Baja Sajonia, el socialdemócrata Olaf Lies, ya había dicho antes que se opondría al cierre de fábricas.

El principio de cogestión ("Mitbestimmung"), que es un pilar del modelo económico alemán y se instaló en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, otorga a los trabajadores el derecho a participar en las decisiones estratégicas de la empresa para lograr un clima de paz social y evitar los conflictos laborales.

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Volkswagen sólo dijo el jueves que va a reducir capacidades de producción hasta los 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia.

La compañía había invertido antes de la pandemia de covid-19 para una capacidad de 12 millones de vehículos y ha hecho ya progresos significativos con una reducción de 2 millones de unidades.

Volkswagen quiere reducir más las capacidades de producción en China y Europa.

También va a reducir paulatinamente la oferta de sus modelos automovilísticos en un 50 % y se va a concentrar en los segmentos de mercado más atractivos.

La alarma se disparó cuando la revista Manager Magazin informó a finales de junio de que quiere intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha anunciado hasta ahora.

Además, cuatro fábricas del grupo Volkswagen en Alemania podrían cerrarse, que son las de la marca VW en Hannover, Emden, Zwickau y la de Audi en Neckarsulm.