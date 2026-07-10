El corto colombiano 'Los Poderes' y el chileno 'Una fortaleza' competirán en la Mostra

Un total de trece cortometrajes de todo el mundo se estrenarán a concurso en la Mostra, entre estos 'Paper Plane', dirigido por Saoirse Ronan, protagonista de películas como 'Lady Bird' (2017)

En la lista figuran dos títulos latinoamericanos: 'Los Poderes' de Jaller, producción franco-colombiana con Daniel Ochoa y Victoria Escobar en su reparto, y 'Una fortaleza' de Gaviraghi, con las actrices Antonia Pereira, Francisca Gavilán, Catalina Huerta, Daniela López y Luciana Sobarzo.

El resto de cortos a concurso son 'Angelo Azzurro' de TommasoAcquarone, 'Sasso, carta, forbici' de Virginia Mori; 'Tesztpálya' de Lydia Cornett, 'Mothmama' de Jessica Di Costa, 'Head of a camel' de Shannon Lee, 'The tropic of the mourning gecko' de Stavros Markoulakis, 'Bleu au loin' de Amir Houshang Moein, 'Mane Made Lake' de Annie Ning, 'A few moments of happiness' de Shaden Safieddine Tazi y 'Silence' de Pavlo Shpegun.

A mayores, fuera de concurso, la Mostra estrenará el último corto del estadounidense Nathan Silver, 'Sounds from home', y el de los italianos Alessandro Ingaria y Simone Massi, 'Il senso della terra'.

La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará diez días después con el anuncio del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.

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A la espera de conocer la lista de películas que competirán en la Sección Oficial y el resto de categorías, el certamen ya ha anunciado que la estrella George Clooney recibirá este año el 'León de Oro' a la carrera.