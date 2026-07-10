El crudo abre con leve alza y perfila una subida semanal por el choque entre EE.UU. e Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,03 céntimos de dólar respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el WTI se encaminaba a una subida del 6 %, según la prensa especializada.

Estados Unidos e Irán siguen intercambiando ataques en Oriente Medio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da por finalizado el acuerdo de alto el fuego con Teherán.

Washington lleva días atacando la República Islámica como respuesta a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que considera una violación del memorando de entendimiento firmado por ambos países el 17 de junio.

EE.UU. está dirigiendo sus ataques contra objetivos estratégicos de Irán, y este está respondiendo contra bases estadounidenses en Kuwait, Baréin o Jordania.

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El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción.