El Escudo de las Américas, encabezado por EE.UU., pide respetar transición en Colombia

El comunicado compartido por el Departamento de Estado de EE.UU. y suscrito también por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, expresa su "profunda preocupación" por declaraciones y acciones que, "sin fundamentos debidamente justificados", ponen en duda la integridad del proceso electoral y generan incertidumbre sobre la transición institucional en Colombia.

Los firmantes rechazaron cualquier acción o decisión que busque desacreditar a las autoridades electorales, desconocer el mandato otorgado por los ciudadanos u obstaculizar el proceso de empalme entre gobiernos, e instaron a las autoridades colombianas a garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente, en estricto apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos.

El pronunciamiento de la alianza de gobiernos de derecha surge en el cierre de la semana en la que el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que se negaba a reconocer la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio sobre el candidato oficialista, el senador Iván Cepeda, alegando fraude sin aportar pruebas.

Posteriormente, De la Espriella, públicamente respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en un video que Petro y Cepeda habían puesto en marcha un plan para "aferrarse al poder a toda costa" mediante un supuesto "golpe de Estado".

Este viernes, Petro, ante su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometió a dejar del cargo el próximo 6 de agosto y a promover una transición pacífica de Gobierno, informó este jueves la presidencia brasileña en un comunicado.

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Tras indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro "reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país", afirmó la Presidencia brasileña en una nota en la que informó sobre la conversación telefónica que los dos mandatarios sostuvieron en la mañana de este jueves.

De la Espriella fue proclamado presidente electo tras imponerse en la segunda vuelta del 21 de junio con cerca del 52 % de los votos frente al candidato oficialista, Iván Cepeda, según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional.

El abogado y presidente electo asumirá el cargo el próximo 7 de agosto para un mandato de cuatro años.