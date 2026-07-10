El histórico tapiz medieval de Bayeux llega al Museo Británico

En medio de fuertes medidas de seguridad, el tapiz fue transportado desde Normandía (noroeste de Francia) en un contenedor diseñado para amortiguar vibraciones y protegerlo de los cambios de temperatura.

Según informa hoy la cadena BBC, el tapiz llegó al museo sobre las 02.50 hora local (01.50 GMT) escoltado por la Policía.

La caja que contenía el tapiz, protegida por una estructura de aluminio, fue descargada del camión ante un grupo selecto de personas, entre ellas el director del museo, Nick Cullinan.

De una longitud de 70 metros, esta pieza bordada en el siglo XI narra en 58 escenas los acontecimientos previos a la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066.

El tapiz está en Londres en formato de préstamo, respaldado por el Gobierno francés en virtud de un acuerdo cerrado el año pasado entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

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Al llegar al museo, Cullinan dijo a la BBC que se ha podido presenciar "algo realmente extraordinario: la llegada del Tapiz de Bayeux al Museo Británico; concretamente, su regreso a Inglaterra por primera vez en casi mil años".

"Es algo verdaderamente notable, no solo por presenciarlo, sino por formar parte de ello, y estamos muy entusiasmados por compartirlo con el mayor número posible de personas", añadió.

El tapiz está compuesto por nueve fragmentos de diferentes longitudes, unidos por ribetes, y está bordado en técnica de pespunte y punto de 'couchage' en tela de lino en la que aparecen más de 600 personajes, 500 animales y distintas fortalezas, edificios y embarcaciones.

Este acuerdo forma parte de una iniciativa cultural franco-británica que tendrá lugar en 2027 para conmemorar los mil años del nacimiento de Guillermo 'El Conquistador', así como la salida del Tour de Francia desde territorio británico el mismo año.

Por razones de conservación, el tapiz será expuesto en posición horizontal, a diferencia de su presentación habitual en vertical en Bayeux, y se prevé que sea una de las muestras más exitosas de las llevadas a cabo en la galería.