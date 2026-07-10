El jefe de seguridad de Irán advierte de que cualquier ataque tendrá represalias

En declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA, Zolghadr se pronunció así en repuesta a un mensaje que publicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red Truth Social, en el que dijo que estaba dispuesto a mantener negociaciones con Irán y recordó que el alto al fuego acordado en junio ya había acabado.

El jefe de seguridad de Irán afirmó, además, que "la figura más despreciada del mundo", refiriéndose a Trump, había vuelto a dirigir insultos a la nación iraní y a su pueblo.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", fue el mensaje que escribió Trump en Truth Social.

Zolghadr afirmó que ese mensaje refleja "la ira" por la gran afluencia de iraníes e iraquíes al funeral del asesinado exlíder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, que fue enterrado ayer, jueves, en la ciudad santa de Mashad (Irán).

El jefe de seguridad iraní reiteró que cualquier ataque contra las infraestructuras iraníes sería respondido con represalias y advirtió de que Israel tampoco se libraría de la respuesta de la República Islámica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zolghadr, excomandante de la Guardia Revolucionaria, fue nombrado el pasado 24 de marzo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en sustitución de Alí Lariyani, quien había sido asesinado la semana anterior por Israel.