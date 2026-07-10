El OIEA advierte sobre actividad militar cerca de tres centrales nucleares en Ucrania

"Estos incidentes muestran que la situación de la seguridad nuclear sigue siendo frágil durante la guerra, con actividad militar que continúa teniendo lugar cerca de importantes instalaciones nucleares", dijo el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, en un comunicado.

"Vuelvo a pedir una máxima contención militar alrededor de los emplazamientos nucleares", insistió Grossi, mientras el OIEA confirmó que las centrales no han sufrido daños.

En la central de Jmelnitski, situada en el oeste de Ucrania y alejada del frente, se detectaron drones al norte de la instalación y el sobrevuelo de aviones militares el pasado día 8.

En otra instalación también alejada del frente, la denominada Central nuclear del sur de Ucrania, situada a unos 350 kilómetros al sur de Kiev, se detectó el sobrevuelo de varios drones en dos jornadas distintas, el 2 y el 5 de julio.

Además de estos incidentes reportados por los inspectores, el OIEA señala que Rusia le notificó que un dron impactó el 5 de julio contra una torre de refrigeración de una unidad de generación eléctrica en construcción en la central nuclear de Kursk-2, situada en esa región rusa próxima a Ucrania, y que causó daños en la estructura.

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En la central de Zaporiyia, situada en el sur de Ucrania y ocupada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022, los inspectores escucharon disparos y el paso de un dron el pasado día 6, por lo que tuvieron que refugiarse en el interior de las instalaciones.

El OIEA también informó de un nuevo corte temporal del suministro eléctrico externo en Zaporiyia, el número 21 desde el inicio del conflicto.

Aunque los generadores de emergencia funcionaron y la conexión fue recuperada, Grossi advirtió de que las pérdidas repetidas de energía representan un riesgo importante, ya que una central nuclear necesita un flujo constante de electricidad.

Zaporiyia era la mayor central de Europa cuando estaba en funcionamiento, y ahora, aunque sus seis reactores están en parada fría, necesita electricidad para las tareas de enfriamiento de los núcleos.