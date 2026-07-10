El presidente de Ecuador cambia al ministro de Salud que nombró hace dos meses

Por medio de un decreto ejecutivo, el mandatario designó al doctor Juan Carlos Aveiga en reemplazo del también médico Jaime Bernabé, quien no logró resolver la crisis de desabastecimiento de medicinas e insumos que existe en el sistema público de salud.

Antes de la llegada de Bernabé, el Ministerio de Salud estuvo por cinco meses a cargo de la vicepresidenta del país, María José Pinto, quien en diciembre pasado dijo a EFE que esperaba solucionar esa crisis en el primer trimestre de 2026.

Aveiga, quien es cirujano y era director médico de un hospital privado de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se convierte en la octava persona a cargo del Ministerio de Salud desde que Daniel Noboa llegó al poder, a finales de 2023.

La crisis también ha estado marcada por diversos casos de corrupción vinculados a la compra de medicamentos e insumos hospitalarios, que ha llevado al Gobierno a anunciar adquisiciones centralizadas y a crear recientemente una empresa pública encargada del abastecimiento, infraestructura y logística de los establecimientos de salud.