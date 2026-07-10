El Sudeste Asiático abordará el "cese de la violencia" en Birmania con su gobierno militar

Así lo indicó este viernes la ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, país que alberga este año la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que es miembro Birmania.

"Se intercambiarán puntos de vista sobre la relación de la ASEAN con Birmania, así como sobre posibles medidas concretas para que Birmania aborde las preocupaciones relativas al cese de la violencia, el diálogo constructivo entre las partes interesadas y la asistencia humanitaria", apuntó Lazaro en un comunicado.

La representante de Manila, que actúa como enviada especial del bloque para Birmania, sumida en una espiral de violencia, subrayó que esta "reunión informal constituye el primer encuentro presencial entre los ministros de Exteriores de la ASEAN y Birmania desde el golpe militar de 2021".

Tras la asonada, los entonces líderes de la ASEAN acordaron con el general golpista Min Aung Hlaing cinco puntos de consenso, incluido el fin de la violencia contra civiles. La falta de progreso llevó al grupo a vetar la asistencia del líder militar y su canciller a las reuniones de más alto nivel.

La iniciativa de mantener "conversaciones" con el gobierno militar birmano parte de la cumbre de líderes de la ASEAN, que en mayo instaron a preservar "un compromiso constructivo y basado en principios con Birmania" con base en los cinco puntos de consenso, remarcó Lazaro.

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La cita en Bangkok llega en medio de la pretendida transición política de la junta militar que detenta el poder desde el golpe, y tras las elecciones sin oposición representativa que, organizadas por los militares, tuvieron lugar en Birmania entre diciembre y enero, en un clima de represión.

Un partido vinculado al Ejército venció en los comicios y Min Aung Hlaing fue nombrado en abril presidente de Birmania, inmersa en una profunda crisis política, social y económica desde el golpe, que abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas latente desde hace décadas.

Desde su nombramiento, Min Aung Hlaing ha visitado China, India y Laos.