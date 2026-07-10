El Supremo brasileño bloquea los bienes del líder del partido de los Bolsonaro

La medida, divulgada por medios brasileños, fue dictada por el juez Flávio Dino y se sustenta en investigaciones adelantadas por la Policía Federal, las cuales apuntan a la existencia de una red dedicada a la malversación y desvío de fondos provenientes de enmiendas parlamentarias.

Según el informe de la Policía Federal, citado por la Agencia Estadão, el político habría utilizado a funcionarios de la Cámara de Diputados para desviar a su favor recursos del presupuesto oficial que se reservan para iniciativas o proyectos específicos de los legisladores.

Como resultado de este operativo judicial, el juez dispuso el congelamiento de los bienes de Costa Neto por una suma que asciende a los 119 millones de reales (unos 23 millones de dólares) e instó al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, a presentar en los próximos diez días todos los documentos que habilitaron la transferencia de los montos sospechosos.

Costa Neto es un dirigente histórico del PL, del que el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) es presidente de honor, y ejerce una fuerte influencia sobre la bancada del partido, que actualmente es la mayor del Congreso brasileño.

En un comunicado, la defensa del político negó las acusaciones, insistió en su "inocencia" y lamentó la "exposición pública prematura de una investigación que aún está en sus fases preliminares" en un período de "especial sensibilidad institucional y electoral", a menos de tres meses de las elecciones presidenciales.

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Además, resaltó que no hay "pruebas" ni "indicios" que demuestren que Costa Neto adhirió "conscientemente a un supuesto esquema criminal".

En el comunicado, los abogados destacaron que la Fiscalía se había manifestado en contra de decretar medidas cautelares, las cuales finalmente fueron impuestas basadas en "suposiciones, sin demostraciones individuales de dolo, fraude, desvío de finalidad o participación consciente en cualquier crimen".

Este revés judicial ocurre en un momento de tensiones internas dentro de la propia fuerza política de la ultraderecha brasileña en pleno año electoral.

Recientemente, Costa Neto sostuvo encuentros con Flávio Bolsonaro en un intento por mediar y encontrar una salida a la crisis desatada entre el precandidato y su madrastra, Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente ultraderechista.