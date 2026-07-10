El trabajo doméstico no remunerado representó un 19,9 % del PIB de Colombia en 2024

Las cifras muestran que las mujeres aportaron el equivalente al 14,8 % del PIB mediante estas labores, mientras que la contribución de los hombres fue del 5,1 %, con un valor económico estimado de 340,5 billones de pesos colombianos (unos 104.000 millones de dólares).

Durante 2024 se registraron 44.326 millones de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, de las cuales el 75,9 % recayeron sobre mujeres, lo que evidencia la persistente desigualdad de estas responsabilidades en los hogares colombianos.

El informe señaló que la preparación de alimentos concentró el mayor tiempo destinado a estas actividades, con el 36,3 % del total, seguida de las labores de limpieza, mantenimiento y reparación del hogar (25,9 %), el cuidado y apoyo a personas de la familia (14,4 %), el mantenimiento del vestuario (11,7 %), las compras y administración del hogar (10,5 %) y las actividades de voluntariado (1,2 %).

"Los resultados de las Cuentas Nacionales de Transferencia de Tiempo demuestran que la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es mayor en las mujeres durante todo el ciclo vital", aseguró el DANE en un comunicado.

Según los datos, las mujeres dedicaron 23,5 horas semanales a estas actividades, frente a 8,6 horas de los hombres, con la mayor brecha entre los 27 y los 59 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En términos monetarios, la producción anual máxima por persona alcanzó 12,7 millones de pesos colombianos (unos 3.600 dólares) para las mujeres y 5,2 millones de pesos (unos 1.500 dólares) para los hombres.

El informe también mostró que el cuidado no remunerado se concentra principalmente en la primera infancia, una demanda que disminuye durante la niñez y la adolescencia y vuelve a incrementarse en la vejez.

"El suministro de este cuidado recayó principalmente en las mujeres en edad productiva (15 a 59 años), con una dedicación promedio de 5,2 horas semanales frente a 1,5 horas de los hombres", detalló el estudio.