El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunica a Gobierno francés un recurso de Sarkozy

La demanda, registrada el 20 de marzo de 2025, está vinculada a otros dos recursos ya comunicados por el tribunal, uno presentado por el abogado Thierry Herzog y otro por el Colegio de Abogados de París, precisó la corte con sede en Estrasburgo en un comunicado.

Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, fue condenado en mayo de 2023 por el Tribunal de París a tres años de prisión, dos de ellos en suspenso, por tráfico de influencias activo y corrupción activa de un magistrado. El Tribunal de Casación confirmó esa condena en diciembre de 2024, por lo que el político conservador llevó un brazalete electrónico durante tres meses.

Ante el TEDH, el exmandatario invoca los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a un juicio justo y al respeto de la vida privada.

Sarkozy sostiene que fue procesado y condenado únicamente sobre la base de las transcripciones de sus conversaciones con su abogado y denuncia que la utilización de esos elementos vulneró tanto el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente como las garantías de un proceso equitativo, al no existir en el momento de los hechos suficientes salvaguardas ni un control judicial adecuado.

El 29 de junio de 2026, el TEDH notificó oficialmente la demanda al Gobierno francés y le trasladó una serie de preguntas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comunicación de un recurso constituye una fase procesal en la que el tribunal solicita observaciones al Estado demandado, pero no implica que la demanda haya sido declarada admisible ni que exista una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, precisó la corte.

La decisión sobre el fondo del asunto se adoptará en una fase posterior.

Se trata de una de las condenas que acumula Sarkozy, de 71 años, que tiene otra por la financiación ilegal de la campaña electoral de 2012 y una tercera por el caso de la financiación libia de 2007.