Encarcelan a un exjefe del ente rector de los puertos en Panamá investigado por corrupción

Araúz ejerció, durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el ente autónomo del Estado que regula y ejecuta las estrategias y normativas del sector marítimo y portuario, por lo que administra la marina mercante del istmo -una de las mayores del mundo- y las concesiones portuarias.

El Órgano Judicial informó que la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño, decretó la medida cautelar de detención provisional contra Araúz "en calidad de autor, por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado agravado".

Un comunicado explicó que la investigación se inició el 30 de marzo pasado cuando, mediante una auditoría de la Contraloría General, se determinó un presunto enriquecimiento injustificado por el monto de 1.322.234,38 dólares en perjuicio del Estado "atribuible" a Araúz durante su función como administrador de la AMP.

De acuerdo con lo explicado por las fiscales anticorrupción Jenisbeth Malek y Patricia Herrera además de los más 1,3 millones de dólares, el imputado acumuló entre 2019 y 2024 un abultado patrimonio, con inmuebles en la capital panameña y en la provincia occidental de Chiriquí, entre otros.

Araúz fue capturado el pasado miércoles en el aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, a su regreso a Panamá procedente de Paraguay.