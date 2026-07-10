Familiares de venezolanos bajo los escombros denuncian impedimentos a labores de búsqueda

"No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica, no se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares", dijo a periodistas Eva Belkrin, quien busca a sus dos hijas, tras más de dos semanas de haber ocurrido los sismos.

Belkrin responsabilizó a funcionarios de la Fuerza Armada de impedir el ingreso de maquinaria necesaria para remover escombros.

"Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar", aseguró Belkrin.

Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a al menos 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

La cifra de personas sin vivienda sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.

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El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que 17.266 personas se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.