Fráncfort cae un 0,20 % ante la cautela de los inversores por Oriente Medio

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,20 % al cierre, hasta 25.067,09 puntos.

El selectivo de Fráncfort llegó el lunes a superar los 25.900 puntos pero bajó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego en Irán y el precio del petróleo se disparara de nuevo, aunque ahora dice que retomará las negociaciones de paz con Irán.

El barril de Brent cayó hoy hasta los 75,65 dólares, pese a las tensiones en Oriente Medio.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 2,6 %, hasta 152,12 euros, la constructora Hochtief, controlada por ACS, cedió un 2,4 %, hasta 455,20 euros, y el fabricante de chips Infineon bajó un 1,2 %, hasta 72,48 euros, porque son compañías que crecen ahora con el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos.

La empresa de armamento Rheinmetall cayó un 2,1 %, hasta 992 euros.

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El grupo farmacéutico y químico Bayer perdió un 1,1 %, hasta 50,12 euros, pese a que se ha asegurado 3.000 millones de euros de capital propio con una transacción con el gestor de fondos Apollo.

El grupo automovilístico Volkswagen cedió un 0,8 %, hasta 70,98 euros, después de anunciar que va a reducir su oferta de modelos un 50 % tras una reunión del consejo de vigilancia, en la que los representantes de los trabajadores y el Estado de Baja Sajonia rechazaron los planes de ahorro del consejero delegado, Oliver Blume, según el diario "Süddeutsche Zeitung" .

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom ganó un 3,1 %, hasta 26,12 euros, Commerzbank subió un 1,9 %, hasta 38,64 euros, y Deutsche Bank lo hizo un 1,4 %, hasta 31,35 euros.