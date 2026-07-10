FundéuRAE: “asistencia en tierra” o “manejo de equipajes”, mejor que ”handling”

No obstante, es frecuente encontrar la forma inglesa en las noticias sobre turismo o del sector aeroportuario: “En todo ese proceso resulta fundamental el handling”, “Ha lanzado una convocatoria para trabajar como operarios de handling” o “Ha comenzado a emplear robots para el handling de maletas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio”.

La voz inglesa “handling” se emplea habitualmente en la jerga aeroportuaria para aludir a servicios como la carga y descarga de aviones, el abastecimiento de comida, agua y combustible, el uso de pasarelas, el transporte de viajeros, equipajes y mercancías en el aeropuerto, etc. Con este sentido amplio, se aconseja recurrir a opciones como “asistencia” o “servicios en tierra”.

Muy a menudo el extranjerismo hace referencia específica al desplazamiento de equipajes desde los aviones a las terminales y viceversa, para lo que existen expresiones más concretas, como “manejo” o “traslado de equipajes”.

Por lo tanto, en los ejemplos del principio habría sido más apropiado escribir “En todo ese proceso resulta fundamental la asistencia en tierra”, “Ha lanzado una convocatoria para trabajar como operarios de servicios en tierra” y “Ha comenzado a emplear robots para el manejo de maletas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio”.

Se recuerda que, si por algún motivo se quiere utilizar el anglicismo, lo adecuado es destacarlo en cursiva, tal y como lo recoge el “Diccionario panhispánico del español jurídico”, o entre comillas.

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