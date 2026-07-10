Grupos civiles piden bloquear norma que penaliza a inmigrantes indocumentados en Arizona

Una demanda legal interpuesta por este grupo solicita que se detenga la implementación, a partir del próximo martes, de la Sección 5 de una norma que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que la inmigración es una responsabilidad federal.

La Proposición 314 fue aprobada por la Legislatura de Arizona en 2024 y aprobada por los votantes ese mismo año, pero la Sección 5, que convierte en delito que inmigrantes indocumentados ingresen o residan en el estado de Arizona, permaneció inactiva mientras una ley antinmigrante similar en Texas era litigada.

ACLU, que inició la querella legal en nombre del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence (FIRRP), advirtió de que sin la intervención judicial, las agencias policiales locales y estatales pueden hacer cumplir la disposición tan pronto como el próximo martes.

La Sección 5 es un permiso para que las autoridades locales y estatales participen en actos "descaradamente inconstitucionales" como discriminación racial, arrestos ilegales y detenciones ilegales", dijo en un comunicado Tara DeGeorge, directora legal de la ACLU de Arizona.

La abogada añadió que la implementación de la medida "trastocará" los tribunales de Arizona, gravará un sistema penitenciario estatal ya sobrecargado y dará lugar a violaciones masivas del debido proceso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La demanda presentada la noche del miércoles solicita una orden temporal que detenga la entrada en vigor de la disposición, mientras se litiga el caso.