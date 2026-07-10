Guterres pide apostar por la diplomacia tras anunciar Trump negociaciones con Irán

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria tras las declaraciones del mandatario estadounidense.

"Nos llegan informes de que las conversaciones siguen en marcha, y esperamos que así sea", declaró Dujarric.

Trump anunció este viernes que Washington mantendrá negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

Tras la reanudación de las hostilidades el fin de semana, el estadounidense dio por terminada la tregua pactada con la República Islámica y acusó a los iraníes de ser "basura".

Aun así, el secretario general acogió con cierto optimismo la "especie de tregua en la actividad bélica" registrada en las últimas horas.

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Guterres alertó esta semana de las "consecuencias catastróficas" que tendría una nueva escalada del conflicto tras conocerse la ruptura del alto el fuego, e instó a ambas partes a volver a negociar.

Ambos países firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Representantes cataríes, país mediador junto a Pakistán, han viajado a Teherán para reunirse con líderes iraníes en un intento de rebajar las tensiones, según informó la CNN, que cita fuentes diplomáticas.

La visita se programó en coordinación con Estados Unidos, según la citada fuente.