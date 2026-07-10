Hallan sin supervivientes el helicóptero militar desaparecido en Guinea Ecuatorial

“Lamentablemente no hay supervivientes y los servicios correspondientes siguen trabajando para la recuperación de los cuerpos y la caja negra para estudiar los motivos de esta tragedia nacional”, informó Obiang en su cuenta de X.

El helicóptero Z-9 de las fuerzas armadas ecuatoguineanas fue localizado en una cordillera situada en las inmediaciones de los pueblos de Mongom y Miduma entre las ciudades de Niefang y Evinayong, dentro de la Provincia Centro Sur.

“Expreso mis sinceras condolencias a las familias de los cuatro tripulantes que viajaban a bordo del aparato (…). Agradecemos a los países amigos que nos han acompañado durante el proceso de búsqueda y localización del aparato por su apoyo”, indicó el vicepresidente ecuatoguineano, hijo del dictador, Teodoro Obiang.

En la localización de la aeronave participó Estados Unidos, que había anunciado el envío de tres especialistas militares en operaciones de búsqueda y rescate.

En la operación de búsqueda participaron más de 2.000 efectivos que se enfrentaron a una zona de muy complicada orografía debido a la espesura del bosque tropical ecuatoriana y las malas condiciones meteorológicas, que dificultaron la tarea.