Hasta un 61 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este viernes por la crisis energética

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

Este lunes Cuba sufrió un apagón general que duró más de 36 horas, luego de la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la tercera ocurrida en 2026, y tras casi dos semanas con récords de cortes eléctricos, cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectaba simultáneamente entre el 70 % y 72 % del país en el momento de mayor demanda energética.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda de este viernes una capacidad de generación de 1.278 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.922 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará 1.952 MW.

Además, en esta jornada, once de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

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Esta situación se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético y se nutre de crudo nacional.

Otro 40 % del mix energético, a cargo de los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, se encuentra detenido por la falta de materia prima, debido a la presión de EE.UU.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

Además, diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica en el país caribeño.