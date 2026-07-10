Imputado un senador francés por presunta corrupción al adjudicar vivienda social por sexo

Según informó este viernes en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, los hechos investigados habrían ocurrido entre febrero y mayo de 2023, y la imputación se llevó a cabo este jueves.

Los investigadores sostienen que Szpiner, aprovechando su cargo como alcalde de ese distrito de la capital francesa, habría condicionado la concesión de una vivienda social a la obtención de favores sexuales. Este delito está castigado en Francia con hasta diez años de prisión y una multa de un millón de euros.

La mujer implicada también fue imputada por un presunto delito de corrupción activa, al considerar los investigadores que habría ofrecido mantener relaciones sexuales para conseguir la vivienda. Ha quedado en libertad bajo control judicial, con la prohibición de contactar con el senador, y se expone a la misma pena que él.

La investigación se inició en octubre de 2024 tras una denuncia remitida a la Fiscalía de París que alertaba de una posible adjudicación de viviendas sociales a cambio de favores sexuales. En abril de 2025 se abrió una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción pasiva y activa.

Como Szpiner es senador, los jueces necesitaron que el Senado levantara parcialmente su inmunidad parlamentaria para poder detenerlo e interrogarlo bajo custodia policial, algo que la Mesa del Senado autorizó el 28 de mayo pasado.

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Posteriormente, los magistrados solicitaron un segundo levantamiento de la inmunidad parlamentaria para poder imponerle posibles medidas cautelares, que será examinado por la Mesa del Senado el próximo 16 de julio.

Szpiner (París, 1954), abogado y senador por París desde 2023, fue alcalde del distrito XVI de la capital entre 2020 y 2023 y anteriormente ejerció como eurodiputado y consejero regional. Como abogado, ha defendido a numerosas personalidades políticas y públicas en Francia.

La imputación en Francia supone que existen indicios suficientes para investigar formalmente a una persona, pero no implica que haya sido declarada culpable.