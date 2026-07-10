Kast le confirma a Keiko Fujimori su asistencia a la investidura presidencial en Lima

Según comunicó la Presidencia chilena, Kast felicitó a Fujimori por su reciente triunfo electoral, en el que la líder del partido de derecha Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 papeletas; frente al 49,865 % de Roberto Sánchez, que acumuló 9.173.755 apoyos.

Durante el contacto, en el que también estuvo presente el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, los líderes reafirmaron el compromiso de ambos países para continuar fortaleciendo su relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial.

En la conversación, detallaron desde Chile, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico, instancia de la que ambos Estados son miembros de pleno derecho y que perfilan como un mecanismo clave para impulsar la integración económica y comercial de cara una proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

Los desafíos en materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación regional para combatir al crimen organizado transnacional también fueron parte de los asuntos tratados en el intercambio, además del narcotráfico y otras amenazas que afectan a ambos países.

Kast ha planteado en múltiples intervenciones públicas la necesidad de abrir un corredor humanitario para los migrantes irregulares, con el apoyo de los países vecinos, como una eventual salida a la crisis migratoria y de seguridad.

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Sin embargo, el Gobierno peruano ha trasladado sus reparos a la propuesta original de Kast por los riesgos de seguridad, falta de garantías de continuidad del tránsito de los inmigrantes y la posibilidad de que terminen asentándose en su territorio.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada el pasado viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.