La Bolsa española sube 0,32 % gracias a acereras y ante posible diálogo entre EEUU e Irán

El IBEX 35, el principal indicador del mercado español, logró concluir la jornada en los 19.384,7 puntos, lo que supone 61,9 enteros más que al cierre del jueves y representa ese avance del 0,32 %.

Con este repunte, el índice español reduce al 2,36 % la bajada acumulada a lo largo de la semana, de forma que la revalorización bursátil desde comienzos de año se sitúa en el 12 %.

En una sesión en la que el parqué español inauguró el día con una subida del 0,5 % tras las primeras negociaciones, el selectivo mantuvo un tono positivo durante el resto de la jornada, pese al anuncio de que Estados Unidos podría continuar con los ataques en Oriente Medio.

Aún así, la mirada de los inversores se dirige al inicio de la campaña de resultados empresariales mientras se mantiene pendiente del desarrollo de los valores tecnológicos en el resto de plazas.

En el ámbito empresarial, las acereras impulsaron al selectivo, con la revalorización bursátil del 6,27 % en el caso de ArcelorMittal, después de que JP Morgan mejorara su consejo a 'neutral' desde 'infraponderar', y situara su precio objetivo en 57 euros por acción, desde los 45 euros anteriores.

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Por detrás de la compañía luxemburguesa, Acerinox fue la segunda subida más importante del selectivo (3,09 %), debido a que la misma entidad financiera mejoró en tres euros su precio objetivo.

El podio de las alzas lo completó Cellnex (1,9 %), que rebota tras dos jornadas con caídas superiores al 2 %.

Por el contrario, la tecnológica Indra, en sintonía con el sector de defensa europeo, fue el farolillo rojo de la sesión tras dejarse en esta jornada el 4,33 % de su valor bursátil, con el que encadena cuatro sesiones a la baja.

Por su parte, los grandes valores españoles cerraron la jornada con signo mixto. En el lado de las ganancias concluyeron el banco BBVA (1,54 %), el gigante de las telecomunicaciones Telefónica (1,44 %) y Banco Santander (0,76 %), mientras que, por el contrario, finalizaron en terreno negativo la compañía textil Inditex (-0,79 %), y las energéticas Iberdrola (-0,76 %) y Repsol (-0,47 %).