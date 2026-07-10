La inflación de Brasil desacelera hasta el 4,64 % en junio por la caída de los alimentos

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0,16 % el mes pasado, 0,42 puntos menos que el 0,58 % registrado en mayo, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La caída en un 0,24 % en los precios de los alimentos y bebidas fue el principal factor que ayudó para la desaceleración, tras haber registrado un aumento de 1,33 % en mayo, especialmente por el abaratamiento del café molido, las frutas y la carne y pese al fuerte aumento de otros productos como el fríjol y la papa.

Según los datos del IBGE, los costos de vivienda fueron los que más presionaron la inflación en junio, con un alza del 0,63 % impactados por las tarifas de energía residencial.

También incidió el transporte, que aumentó un 0,17 % en el mes, debido al encarecimiento de los pasajes aéreos, aunque la caída del 0,48 % en los combustibles ayudó a evitar una mayor subida.

A pesar de la desaceleración, la inflación de la mayor economía latinoamericana continúa ubicándose por encima del objetivo establecido por el emisor.

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Para 2026, el Banco Central determinó una meta de inflación del 3,00 %, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos, hasta un máximo de 4,5 %.

La previsión de los economistas del mercado es que Brasil termine el año con una inflación del 5,3 %, muy por encima de los cálculos del Gobierno (4,5 %), y de la meta fijada por el emisor.

Con el índice de precios aún lejos del objetivo del Banco Central y la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio , los economistas temen que el organismo suspenda la actual política de reducción gradual de los tipos de interés, que se ubican actualmente en el 14,25 % anual, el menor nivel desde enero de 2025.