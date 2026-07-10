La mayor zona libre de América, en Panamá, tilda de "falso" ser presa del contrabando

El director general de la Tracit, Jeffrey Hardy, presentó el pasado miércoles en la capital panameña el informe "Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito", durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El informe de la Tracit aseguraba que "la vulnerabilidad central" de Panamá en cuanto a la lucha contra el comercio ilícito es la Zona Libre Colón, que "si bien funciona como un importante motor del comercio legítimo, también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos".

"La ZLC ha sido calificada como un 'Disneyland del contrabando'", dada su "limitada supervisión", decía el informe.

La Gerencia de la ZLC afirmó en un comunicado que "las publicaciones referidas atribuyen falsamente a la ZLC y sus Usuarios la realización o facilitación de actos ilícitos de contrabando, lavado de activos, ocultamiento y redistribución de bienes ilícitos".

Aseguró que "mantiene una política de denuncia de cualquier acto ilícito", así como también "una actividad comercial en crecimiento con muy pocas incidencias de hechos ilícitos que ni siquiera alcanzan el 0,00042 % de su volumen de intercambio comercial de más de 25.000 millones de dólares anuales".

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De acuerdo con el comunicado, la Gerencia de la ZLC recibió este jueves a "Hardy, acompañado de la Sra. Gianela Rivas, Ejecutiva de Phillip Morris Internacional, quienes deseaban conocer la situación actual de la ZLC, en compañía de funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)".

En dicha reunión se observó "el desconocimiento del señor Hardy de la realidad de la ZLC", y se "evidenció que la mayor parte de sus informaciones y conclusiones datan de hechos de hace más de dos años, todo lo cual ha sido superado por la nueva Administración Pública", indicó el comunicado, que tildó de "interesadas y tendenciosas" las declaraciones de Hardy a los medios en Panamá.

Hardy dijo a EFE en el marco de la presentación del informe ante los empresarios panameños que "la primera recomendación" que ha hecho la Tracit "es que se tomen medidas enérgicas en Colón, que es una de las zonas libres más grandes en todo el mundo, que tiene un impacto negativo en los consumidores de Panamá pero también en sus vecinos, porque muchos de los productos ilegales, los falsos, que pasan por Colón inundan las economías de Suramérica".

Por su parte, la directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, al ser consultada por EFE sobre los dichos de Hardy, afirmó que las autoridades están "plenamente conscientes de los desafíos derivados de las debilidades en los mecanismos de control existentes" en la zona especial.

"Por ello, desde nuestra designación al frente de la Autoridad Nacional de Aduanas, y en estrecha coordinación con la Gerencia de la Zona Libre de Colón, hemos establecido una hoja de ruta estratégica orientada a fortalecer las medidas de prevención, supervisión y fiscalización para continuar combatiendo de manera más efectiva el comercio ilícito", afirmó.

Entre otros, Valdivieso citó la realización de una auditoría especializada sobre el contrabando de cigarrillos que "podrían dar lugar al cierre de determinadas empresas involucradas", así como también la reciente "incautación de 3.039 pacas de cigarrillos de contrabando con valor aduanal de 2,27 millones de dólares".

Según el informe de la Tracit, de la ZLC sale "hasta el 80 % de todos los cigarrillos ilegales consumidos en México, Centroamérica y los países del norte de América del Sur".