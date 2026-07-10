La RD del Congo eleva a 625 el número de muertos y a 1.792 los casos confirmados de ébola

Según el último boletín emitido por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 9 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 34,1 %.

Además, 764 pacientes se encuentran en situación de "aislamiento/hospitalización", y otras 295 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de rastreo de contactos asciende al 78,6 %, precisaron las autoridades.

El brote se concentra en las provincias orientales de Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte y Kivu del Sur, si bien "las investigaciones continúan sobre los dos casos detectados en Kisangani" en la provincia de Tshopo, añadió el ministerio.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

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La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote tan sólo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.