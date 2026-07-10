La UE acuerda abrir un segundo bloque negociador para la adhesión de Ucrania y Moldavia

En total, son seis los clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos que conforman el proceso de adaptación del país candidato a la legislación europea, aunque su apertura no sigue un orden fijo.

El bloque en cuestión incluye los capítulos 30 y 31, que cubren la adecuación en materia de relaciones exteriores -política comercial común, acuerdos con terceros países, ayuda humanitaria y al desarrollo- y de política exterior, seguridad y defensa.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la decisión en un mensaje en redes sociales. "Estamos en proceso de construir una Europa más resiliente", dijo, en lo que supone "un paso adelante (en la entrada) de Ucrania y Moldavia en la UE".

Asimismo, los embajadores de los Veintisiete dieron luz verde al cierre el próximo martes de los capítulos 8 (Política de Competencia) y 29 (Unión Aduanera) para Montenegro, lo que suma 16 capítulos cerrados de los 33 de su negociación de adhesión a la UE.

Por su parte, Albania podrá concluir los capítulos 25 (Ciencia e Investigación), 26 (Educación y Cultura) y 30 (Relaciones Exteriores), lo que marcará su primer cierre de capítulos desde el inicio de las negociaciones.

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Los acuerdos de hoy se formalizarán el martes en sendas Conferencias Intergubernamentales -el formato en el que se negocia formalmente la adhesión entre los Veintisiete y cada país candidato- con las cuatro naciones, al margen de una reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas.

"El martes presidiré el mayor número de conferencias de adhesión celebradas en un solo día desde 2002", celebró hoy el ministro de Estado de Asuntos Europeos irlandés, Thomas Byrne.

El anuncio sobre Ucrania y Moldavia sigue a la apertura formal del primer bloque de negociaciones el pasado 15 de junio, tras lograrse levantar el veto de Hungría para iniciar las conversaciones a principios de ese mes.

Tanto los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo, António Costa, como Ucrania y Moldavia confiaron entonces en la apertura de los cinco bloques restantes antes de agosto, pese a las "reservas" del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar.

"Dejemos que el sello se seque", enfatizó el conservador a su llegada a la última cumbre de líderes europeos en Bruselas el 18 de junio, apenas tres días después.

Ucrania y Moldavia comparten calendario y estructura negociadora desde que ambos países obtuvieron el estatus de candidato, en junio de 2022, y se abrió formalmente la negociación, en junio de 2024.

Cualquier paso en el proceso de negociación requiere la unanimidad de los Veintisiete. EFE