La vicepresidenta de Zambia y siete personas más sobreviven a un accidente de helicóptero

El accidente ocurrió este pasado jueves en el distrito de Nakonde, cerca de la frontera con Tanzania, después de que el aparato despegase tras asistir la vicepresidenta a un mitin para las elecciones generales del próximo 13 de agosto, según recogen este viernes medios locales.

"Dios es muy fiel y misericordioso. Todos los que íbamos en ese avión, ocho personas, estamos bien. Claro, creo que el avión está dañado, si no destruido por completo", declaró Nalumango al canal Diamond TV.

Preguntada sobre las causas del accidente, la mandataria, de 71 años, respondió: "No lo sé. No soy mecánico. No sé de aviones (...). Sucedió hace poco, justo después de terminar nuestro mitin en Nakonde".

"Los pilotos no me han dicho cuál fue el fallo. Ellos también están bien", añadió.

Nalumango se sometió a una revisión médica rutinaria después del accidente y fue dada de alta en buen estado de salud, según informó el Gobierno.

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Imágenes publicadas en redes sociales muestran un helicóptero blanco volcado de lado tras aparentemente estrellarse contra un árbol en una zona boscosa.

Zambia celebrará elecciones generales el 13 de agosto y se espera que el presidente, Hakainde Hichilema, consiga un segundo mandato en este país del sur de África, uno de los principales productores de cobre del continente.