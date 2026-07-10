Las exportaciones de Guatemala crecen un 5,5 % a mayo con café y textiles como líderes

Los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior fueron el café con 892,3 millones de dólares (un 12,4 % ), seguido por los artículos de vestuario con 665,8 millones (9,2 %).

Otros sectores con un peso destacado fueron el azúcar con 486,2 millones de dólares (6,8 %), el banano con 461,4 millones (6,4 %), las grasas y aceites comestibles con 391,4 millones (5,4 %) y los materiales plásticos y sus manufacturas con 265,1 millones (3,7 %), que, en conjunto, representaron el 43,9 % del total exportado.

En cuanto a los destinos, los principales mercados fueron Centroamérica con compras por valor de 2.339 millones de dólares (32,5 %), y Estados Unidos con 2.315,3 millones de dólares (32,2 %); seguidos de la Eurozona con 641,7 millones de dólares (8,9 %); México con 311,0 millones (4,3 %) y Canadá con 202,4 millones (2,8 %).

Guatemala cerró 2025 con un total de 15.595,3 millones de dólares en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los 14.556,3 millones de dólares registrados en 2024.