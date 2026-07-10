Las exportaciones de Perú crecen 37 % en primeros cincos meses del 2026

Las exportaciones de minerales (metálica y no metálica) acumularon 33.393 millones de dólares, un incremento de 53,1 %, debido a los mayores precios internacionales y mayores volúmenes del cobre y el oro.

También destacaron las exportaciones en los sectores pesquero, (2.114 millones de dólares y un aumento del 4,1 %; agropecuario, con 4.732 millones de dólares y una subida del 5,3 %; y forestal, con 29 millones de dólares y una crecida del 9,1 %.

Las principales exportaciones mineras fueron de cobre, con 15.515 millones de dólares y una subida del 48,2 %; oro, con 11.776 millones de dólares y un crecimiento del 65,1 %; y plomo, con 1.491 millones de dólares y un incremento del 202,7 %.

Le sigue el zinc, con 1.263 millones de dólares y un aumento del 23,3 %; y concentrado de plata, con 916 millones de dólares y un incremento 32,1 %.

En el sector agropecuario, resaltaron las exportaciones de frutas, con 2.720 millones de dólares y un 16,1 % más; café, con 230 millones de dólares y una subida del 29,4 %; colorantes naturales, con 168 millones de dólares y una crecida del 4,8 %; y quinua, con 64 millones de dólares y 23,3 % de aumento.

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El número de exportadores creció 3,4 % en los primeros cinco meses del 2026 y suma 7.325 empresas, de las cuales el 65 % son micro, pequeñas y medianas empresas.

El mayor destino de exportación fue China por un valor de 17.390 millones de dólares (44,3 %); seguido por Estados Unidos por 4.275 millones de dólares (19,8 %); y la Unión Europea, por 3.957 millones de dólares (11,7 %).

Asimismo, mostraron incrementos destacados, las ventas a India, con 4.798 millones de dólares u una subida del 257,6 %; Canadá, con 2.382 millones de dólares y un incremento del 38,2 %; y Suiza, con 1.546 millones de dólares que suponen un 53,4 % más que en el periodo enero-mayo del año pasado.