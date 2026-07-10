Llega el nuevo embajador de China a Panamá en medio del conflicto portuario y mercante

Zhang presentó este viernes copia de las cartas credenciales al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y ambos sostuvieron una reunión privada, informó un comunicado oficial, que precisó que el diplomático chino arribó a Panamá el martes pasado.

El embajador Zhang "se convierte en el tercer diplomático al frente de la legación de China en Panamá desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en junio de 2017", indicó la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

Zhang sucede a la embajadora Xu Xueyuan, quien estuvo poco más de dos años en el cargo. Antes de ella, el embajador Wei Qiang encabezó la misión diplomática durante casi siete años, precisó la Cancillería panameña.

El nuevo embajador de China llega a Panamá en medio de los reclamos de Pekín por la salida este año de un conglomerado hongkonés de la operación de dos puertos cercanos al Canal interoceánico luego de que la concesión, otorgada en 1997 y prorrogada automáticamente en 2021, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema panameña.

Tras esto, se han multiplicado las retenciones de barcos de bandera de Panamá - que cuenta con uno de los mayores registros mercantes del mundo - en los puertos de China, en una aparente acción de retaliación que el Gobierno panameño ha tildado de "injusta".

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Hay tensión en la relación bilateral a raíz del conflicto marítimo y portuario, que tiene lugar en un contexto de lucha geopolítica entre Estados Unidos y China que ha alcanzado al Canal de Panamá, pese al pedido reiterado del presidente panameño, José Raúl Mulino, de que no se inmiscuya a su país.

Funcionarios chinos y panameños se reunirán del 16 al 18 de este mes de julio en China para abordar la detención de buques de bandera de Panamá en los puertos de China y la renovación de un acuerdo bilateral sobre transporte marítimo, según informó la Cancillería panameña la semana pasada.