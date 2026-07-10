Medio centenar de municipios de Portugal afrontan peligro máximo de incendio

Los municipios incluidos en el nivel máximo pertenecen a los distritos de Braganza, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre y Faro, según la clasificación diaria del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), difundida por la agencia Lusa.

El organismo meteorológico mantiene además en peligro muy elevado o elevado alrededor de 140 municipios distribuidos por los distritos de Viana do Castelo, Braga, Oporto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja y Faro.

La escala utilizada por el IPMA comprende cinco niveles, desde reducido hasta máximo, y se calcula a partir de factores como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y el estado de sequedad de la vegetación.

El nivel de peligro determina también las restricciones aplicables al uso del fuego y de maquinaria en los espacios rurales. En los municipios clasificados con peligro máximo está prohibido, entre otras actividades, lanzar globos con mecha encendida y cohetes y utilizar determinadas máquinas forestales, como desbrozadoras, corta-matos y trituradoras, salvo las excepciones previstas por la normativa.

El elevado riesgo se mantiene un día después de que concluyera la situación de alerta decretada por el Gobierno portugués en diez distritos del territorio continental.

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La alerta estuvo vigente desde las 00:00 hora local del martes 7 (23:00 GMT del lunes 6) hasta las 23.59 del jueves 9 de julio en Vila Real, Braganza, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora y Faro.

La medida prolongó una primera declaración que había estado activa en todo el Portugal continental entre el 3 y el 6 de julio debido a las previsiones meteorológicas y al agravamiento del peligro de incendio rural.

Durante el periodo de alerta quedaron prohibidos el acceso y la permanencia en determinadas zonas forestales, la realización de quemas y quemas extensivas, el uso de fuegos artificiales y algunos trabajos con maquinaria en espacios rurales.

Las restricciones tenían como objetivo reducir el riesgo de igniciones y garantizar una mayor disponibilidad de los agentes de protección civil, las fuerzas de seguridad y los equipos de combate contra incendios.

Portugal se encuentra desde el 1 de julio en el nivel de mayor movilización del Dispositivo Especial de Combate a Incendios Rurales correspondiente a 2026, que se mantendrá hasta el 30 de septiembre.

Según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil, el dispositivo previsto para este periodo cuenta con 15.149 efectivos, organizados en 2.596 equipos, 3.463 vehículos y hasta 80 medios aéreos, entre ellos dos helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea portuguesa.

Las cifras corresponden a la capacidad global prevista para el dispositivo nacional durante el periodo de máxima movilización y no al número de efectivos que combaten en un momento determinado un incendio concreto.

La Protección Civil mantiene operativo su portal de incidencias y el Sistema de Gestión Integrada de Incendios Rurales ofrece un mapa oficial con las ocurrencias activas y los medios movilizados.

Los datos de esas plataformas cambian en tiempo real, por lo que las autoridades recomiendan consultar directamente sus actualizaciones para conocer la situación operacional en cada momento.