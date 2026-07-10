Meta afirma que Bruselas no tuvo en cuenta sus acciones para proteger a los menores

"Estamos en desacuerdo con estas conclusiones preliminares, que no reflejan con precisión las importantes medidas que hemos adoptado para proteger a los adolescentes", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.
En concreto, la tecnológica apunta a las Cuentas de Adolescentes, que "los protegen automáticamente" del contenido que ven y que cuentan con herramientas de control parental que permiten a los padres "bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de uso de pantalla a tan solo 15 minutos diarios".
La Comisión Europea acusó hoy a Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) porque sus dos plataformas tienen un diseño adictivo, debido a su 'scroll' infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y un contenido "altamente personalizado" que ponen en riesgo "el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables".
Bruselas considera que las funciones de ambas redes sociales "activan el 'modo de piloto automático' del cerebro, lo que contribuye a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo", según señaló en un comunicado.
Son las conclusiones preliminares a las que ha llegado la Comisión tras la investigación que inició en mayo de 2024, por la que el pasado mes de abril ya acusó a Meta de no tener medidas efectivas para prevenir que los menores de 13 años accedan a sus plataformas.
El Ejecutivo comunitario asegura además que Meta ha ignorado la información disponible sobre la cantidad de horas que los menores pasan por la noche en ambas redes sociales y asegura que las herramientas de gestión del tiempo, incluidas las que se activan por defecto para los adolescentes, se puede desactivar "fácilmente".
Y considera que las herramientas de control parental "solo son efectivas" si los padres o tutores "poseen los conocimientos técnicos adecuados" y si dedican "tiempo y esfuerzo" a comprender su funcionamiento.
Meta tiene ahora la posibilidad de rebatir las alegaciones de la Comisión, pero si a Bruselas no le convencen los argumentos y no corrige el diseño de Instagram y Facebook, podría imponerle una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global.
La tecnológica aseguró que comparte "el compromiso de la Comisión Europea de ofrecer a los adolescentes experiencias seguras y positivas en internet" y prometió seguir trabajando con la institución "de forma constructiva".
En otro comunicado, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) dijo que el paso que ha dado la Comisión Europea es "alentador" y le instó a "garantizar" que Meta lleve a cabo "cambios significativos que prioricen los derechos e intereses de los consumidores".