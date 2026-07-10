México se muestra dispuesto a "recuperar" relación con Perú tras declaraciones de Fujimori

"Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El jueves, Keiko Fujimori afirmó que de su lado tiene "toda la intención" para retomar las relaciones con México, suspendidas desde 2025.

Al respecto, la mandataria mexicana se mostró dispuesta a recuperar la relación tras las declaraciones de la presidenta electa de Perú, con quien no había tenido comunicación hasta la fecha.

No obstante, Sheinbaum informó que le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, que establezca comunicación con el "nuevo equipo que va a gobernar" Perú con el objetivo de "ver las particularidades de cómo recupera esa relación".

Este anuncio supone un cambio en la postura de la presidenta mexicana, quien días atrás había dejado en vilo la normalización de las relaciones con el país andino.

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Sobre la crisis diplomática con Lima, la jefa del Estado mexicano recordó que fue el Gobierno peruano quien rompió la relación por la postura ante el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido y detenido tras protagonizar sin éxito un golpe de Estado, al tratar de disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022 de manera inconstitucional.

"Consideramos que fue una detención arbitraria porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente. De acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el congreso es tan sencillo como eso", subrayó.

Pese a su voluntad de retomar las relaciones, destacó que la posición de México "va a seguir siendo esa, no va a cambiar", a la vez que pidió esperar a la opinión de Fujimori sobre este tema.

En este sentido, Sheinbaum mencionó que un grupo de la ONU pidió la liberación de Castillo tras concluir que su detención fue "arbitraria", misma postura que sostiene su Ejecutivo.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países han mantenido suspendidos sus vínculos diplomáticos, aunque continúan compartiendo espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico.